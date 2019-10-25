Сиэтл, США, , 15:24 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Amazon Prime Video объявило о том, что шоураннером третьего сезона сериала «Джек Райан» стал Пол Шойринг, подаривший миру «Побег», «Клондайк», «Охота на воров», «Последний час» и «Эксперимент». В центре сюжета шпионской драмы находится аналитик Центрального разведывательного управления США, который случайно натыкается на данные о странных банковских переводах. Герой принимает решение провести собственное расследование, которое вовлекает его в водоворот погонь и перестрелок по всему миру.

По сообщению американской новостной службы DeadlineHollywood, главные роли исполнили Джон Красински, известный по «Все любят китов», «Простые сложности», «Отпуск по обмену», «Доктор Кинси» и «Закон и порядок. Преступное намерение», Уенделл Пирс, знакомый зрителям по картинам «Спящие», «Военные потери», «Прорва» и «Счастливый случай», Джон Хугенэккер, снявшийся в «Скорая помощь» и «Джонни Д.», Эбби Корниш, сыгравшая в «Области тьмы», «Хороший год» и «Золотой век», и Али Сулиман.

Команду исполнительных продюсеров возглавили Майкл Бэй, участвовавший в создании картин «Черные Паруса», «Скала», «Перл-Харбор» и «Армагеддон», и Дэвид Эллисон, благодаря которому свет увидел «Стартрек: Возмездие», «Железная хватка», «Джек Ричер» и «Видоизменный углерод». Работу над сценарием вела Дарья Полатин. Режиссерами стали Патрисия Ригген, Дэниэл Сакхайм и Эндрю Бернштейн.