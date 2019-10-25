Москва, , 15:14 — REGNUM 25 октября в Мультимедиа Арт Музее открывается выставка Хайко Шефер «Непрерывный контроль». Свои последние проекты художник создает на текстильных фабриках Франции, Германии, а теперь и России. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Хайко Шефер «Непрерывный контроль»

Серия «Непрерывный контроль» началась с посещения Шефером двух ткацких фабрик в немецком городе Вупперталь. Художник запечатлел работу по контролю качества, проведению проверочных замеров и устранению дефектов продукции, которую проводит специализированный производственный отдел — Aufmachung (отдел технического контроля). Наименование этой фотосерии и дало название выставке в МАММ.

В экспозицию вошли новые снимки, сделанные Шефером на производственных площадках Трехгорной мануфактуры в Москве, где художник задокументировал контроль качества текстильных полотен после их складывания и процесс изготовления текстильных образцов. В состав выставки также вошли две фотокниги — результат работы Шефера в Вуппертале и Кале.

Выставка продлится до 17 ноября 2019 года.