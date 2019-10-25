Ливерпуль, Великобритания, , 15:00 — REGNUM 23 октября 2019 года 16-кратный обладатель музыкальной премии «Грэмми», один из легендарных участников группы The Beatles Пол Маккартни выпустил анимационный клип «Looking For Changes», который был был снят для общественной организации PETA, занимающейся борьбой за права животных.

В видеоролике в анимационном стиле показывается исполнитель, который выступает против вивисекции. Фоном для ролика послужила протестная песня Пола, написанная в 1993 году.

По информации российского новостного агентства InterMedia, клип появился на сайте общественной организации. На странице также указано, что 90% базовых исследований, которые проводятся над животными, не ведут к лечению людей.

«Эксперименты на животных неэтичны. Это колоссальный провал и пустая трата времени», — заявил Пол Маккартни.