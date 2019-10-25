Лос-Гатос, США, , 14:47 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что состоялась премьера сериала «Рассвет». Постапокалиптическая драма повествует о подростке по имени Джош, который пережил конец света и вместе с компанией друзей отправился на поиски своей возлюбленной. Чтобы достичь своей цели и выжить, героям придется бороться против монстров-мутантов и многочисленных банд разбойников.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Мэттью Бродерик, известный по «Леди-ястреб», «Выходной день Ферриса Бьюллера», «Доблесть», «Кабельщик» и «Американская семейка», Колин Форд, знакомый зрителям по картинам «Мы купили зоопарк», «Связи нет», «Сверхъестественное» и «Тайны Смолвиля», Грегори Касьян, снявшийся в «Бывает и хуже» и «Босх», Остин Крут, сыгравший в «Оранжевый — хит сезона», «Атланта» и «Воровки», и Коуди Кирсли.

В качестве шоураннеров выступили Арон Эли Колейт, подаривший миру сериалы «Герои» и «Расследование Джордан», и Брэд Пейтон. Команду исполнительных продюсеров возглавили Эндрю Блэк, участвовавший в создании картин «Нарко», «Детективное агентство Дирка Джентли», «Ганнибал» и «Грейсленд», и Джефф Фирсон, благодаря которому свет увидел «Индюки: Назад в будущее». Работу над сценарием вела Эмили Фокс. Режиссерами стали Майкл Патрик Джэнн и Шэрвин Шилати.