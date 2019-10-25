Москва, , 14:06 — REGNUM Пятый юбилейный фестиваль Индонезии в Москве пройдет с 31 июля по 2 августа 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт мероприятия.

Ожидается, что фестиваль, как и в прошлый раз, пройдет в парке «Красная Пресня».

Согласно информации, опубликованной на сайте мероприятия, посетители смогут познакомиться с культурой и традициями Индонезии, национальной кухней, посмотреть представления артистов и музыкантов из различных регионов страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, около 1200 участников из Индонезии присутствовали на четвертом фестивале Индонезии, который состоялся в Москве 2−4 августа 2019 года.

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