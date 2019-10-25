Рига, , 12:16 — REGNUM С 19 по 28 октября в Латвийской Национальной опере, театре Дайлес (Рига), а также в Резекне, Вентспилсе, Лиепае будут показаны 5 спектаклей — лауреатов российской национальной театральной премии «Золотая маска». Об этом пишет портал LSM.

«Золотая маска» — это, пожалуй, самый большой и продолжительный проект, осуществляемый при поддержке министерств культуры обеих стран. Он приезжает в Латвию в 14 раз и всегда вызывает огромный зрительский интерес.

Отмечается, что представить свою постановку «Серёжа» по роману Толстого Анна Каренина приехал режиссёр Дмитрий Крымов. Будет показан спектакль театра Пушкина «С училища», режиссёр Семён Серзина. Автор пьесы Андрей Иванов впервые приедет в Ригу. Ещё один спектакль театра Пушкина «Обещание на рассвете» покажут в Лиепае и Резекне.

В программу театрального фестиваля включены спектакль хорошо известного в Латвии Константина Богомолова «Мужчины и женщины» по фильму Вуди Алена и постановка Георгия Товстоногова, БДТ, «Слава».