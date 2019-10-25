Лос-Анджелес, США, , 12:13 — REGNUM Телеканал Fox хочет посвятить очередной эпизод «Симпсонов» киновселенной Marvel. об этом 25 октября сообщил портал Digital Spy.

https://twitter.com/digitalspy/status/1187628611538472960

Эта серия выйдет в эфир 23 февраля 2020 года. Ожидается, что в ней появятся Кевин Файги, режиссёры Энтони и Джо Руссо, а также Танос. Согласно сюжету: «В результате массового недоразумения Барт увидит фрагмент неизданного продолжения чрезвычайно популярной кинофраншизы».

Напомним, сейчас канал Fox транслирует уже 31-й сезон анимационного сатирического сериала. Первая серия «Симпсонов» вышла в декабре 1989 года.

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