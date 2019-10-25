Вашингтон, , 12:16 — REGNUM Шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что в её проекте практически не будет компьютерной графики. Создатели проекта хотят, что все события на экране выглядели максимально достоверно, сообщил портал BGR 24 октября.

Руководитель проекта также отметила, что съёмочная группа старается не использовать хромакей. По её словам, создатели сериала «очень хотят подчеркнуть, что в зеленой комнате никто не разговаривает с мячом» (для создания объектов из компьютерной графики на съёмках иногда используют предметы, похожие по форме и размеру).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, сюжет сериала «Ведьмак» не будет дословно цитировать книги Анджея Сапковского. Лорен Хиссрич назвала это «третьей адаптацией истории».

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