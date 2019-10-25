Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Шоураннер предстоящего сериала «Ведьмак» Лорен Хиссрич заявила, что её проект — это «третья адаптация истории». Об этом сообщил портал BGR 24 октября.

По словам Хиссрич, сериал не будет дословно цитировать книги Анджея Сапковского, а предложит свою версию этой истории. Также она заявила, что предыстории персонажей в новом проекте будут раскрыты более подробно.

Напомним, сериал «Ведьмак» выйдет на Netflix в декабре 2019 года. Главную роль в проекте исполнил британский актёр Генри Кавилл.

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