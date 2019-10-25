Вашингтон, , 11:02 — REGNUM Научно-фантастический анимационный сериал Gen: Lock продлили на второй сезон. Об этом создатели проекта рассказали в своём Twitter-аккаунте 24 октября.

https://twitter.com/OfficialgenLOCK/status/1187428544604848128

Gen: Lock рассказывает о команде молодых пилотов, управляющих огромными человекоподобными роботами. Роли главных героев в проекте озвучили известные актёры: Мейси Уильямс, Дакота Фанниг, Майкл Б. Джордан и др.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, компания Netflix представила первый тизер предстоящего анимационного сериала Ghost In The Shell: SAC_2045. В ролике показали главную героиню проекта — майора Мотоко Кусанаги.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix показал первый тизер сериала Ghost In The Shell: SAC_2045