Нью-Йорк, США, , 10:37 — REGNUM Телеканал Freeform отменил сериал «Плащ и кинжал» после второго сезона. Об этом 25 октября сообщил портал Screen Rant.

Представитель компании сообщил журналистам, что в ближайшие несколько дней истекают контракты Оливии Холт и Обри Джозефа. Шоураннер Джо Покаски опубликовал на своей странице в Twitter множество постов, в которых он поблагодарил членов команды проекта.

Первый эпизод сериала «Плащ и кинжал» вышел 7 июня 2018 года. Шоу рассказывало о приключениях Тэнди Боуэн и Тайрона Джонсона — подростков из совершенноразных социальных слоёв которые вдруг обнаружили, что обладают сверхспособностями.

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