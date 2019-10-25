Москва, , 11:05 — REGNUM Сегодня в Москве начинает работу форум, в рамках которого представители зарубежных телеканалов, медиахолдингов, VOD платформ и дистрибьюторов познакомятся с самыми новыми российскими фильмами, сериалами, анимацией.

Key Buyers Event

Как сообщает организатор мероприятия — компания «Экспоконтент» — в российскую столицу слетелись сотрудники более четырех десятков компаний из 25 стран: Hulu, Globo TV, APC Kids, Wild Bunch, Canal+, Beta, Koch Media, BF Distribution, Mediaset Italy, Mediaset Spain, GO-N International, Tencent и др.

Форум организован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Как отметил министр культуры РФ Владимир Мединский, за последние годы заметно вырос экспортный потенциал и улучшилось качество российских фильмов и сериалов. В планах министерства — сделать Key Buyers Event ежегодным, и Мединский уверен, что он вырастет в крупную и эффективную площадку международного уровня.

Директор по связям с индустрией организатора мероприятия — компании «Экспоконтент» — Евгения Маркова поясняет, что идея проведения форума возникла после анализа наиболее насущных запросов индустрии: одной их самых актуальных проблем оказалось отсутствие постоянного домашнего мероприятия, во время которого россияне могут наиболее полно и ярко представить свою продукцию международным закупщикам.

Генеральным партнером события выступил Централ Партнершип, входящий в «Газпром-Медиа». Генеральный директор компании Вадим Верещагин поделился уверенностью в эффективности такого формата: форум не только привлечет еще больше внимания к русской продукции, но и послужит дополнительным стимулом для улучшения качества фильмов.

В качестве специального партнера вечерней программы и гала-ужина Key Buyers Event выступает Московский экспортный центр. Генеральный директор МЭЦ Кирилл Ильичев, отмечая уникальность события, поделился планами представить Москву как интересную локацию для съемок и помочь развитию копродукции с зарубежными кинематографистами.

Кроме того, партнерами мероприятия выступили: кинокомпания CTB, Art Pictures, Wizart, ГК Планета Информ, ГК Рики, All Media, Yellow, Black &White, Star Media, Mars Media, Metrafilms. Значимость проведения форума Key Buyers Event отметили: председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, директор кинокомпании СТВ Сергей Сельянов; продюсер, режиссер, основатель и соучредитель Аrt Pictures Studio Федор Бондарчук; генеральный продюсер WIZART Юрий Москвин; генеральный продюсер Yellow, Black & White Эдуард Илоян; генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин; генеральный продюсер Метрафильмс Артем Васильев и др.

Key Buyers Event продлится в Москве с 25 по 27 октября. Основные мероприятия состоятся в отеле The Ritz-Carlton и кинотеатре «Москва». Участники форума посетят эксклюзивные презентации и кинопоказы, закрытые премьеры фильмов, сериалов и мультфильмов, проведут переговоры и встречи с ведущими игроками российского рынка.