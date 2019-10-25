Ульяновск, , 10:25 — REGNUM Ульяновский парламент поддержал проект постановления, предусматривающий увеличение в 2020 году число малокомплектных школ — с 74 до 87. Соответствующее решение одобрено на заседании Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В 2020 году к малокомплектным школам будут отнесены 87 образовательных организаций, что на 13 больше, чем в 2019 году. В число малокомплектных включаются три школы в Мелекесском районе и три — в Радищевском районах, две — в Барышском районе, по одной — в Инзенском, Кузоватовском, Павловском, Сенгилеевском и Старокулаткинском районах.

Решение об увеличении число малокомплектных школ принимается «в связи с уменьшением количества учащихся по сравнению с прошлым годом и признанием невозможности обеспечения транспортной доступности для обучающихся».

Школы, имеющие статус малокомплектных, получают дополнительное финансирование из областного бюджета к основному нормативу — 95%. Школы, имеющие статус малокомплектных, смогут получать дополнительные средства из областного бюджета к основному нормативу, в совокупности — ориентировочно более 230 млн рублей.

Отметим, что к малокомплектным относятся школы с неполным составом обучающихся в классах или отсутствием параллельных классов, где 20 учеников и менее. Также к этой категории относятся школы с неполными классами, удалённые от других образовательных организаций на 20 км и более, либо не имеющие возможности обеспечения транспортной доступности для детей.