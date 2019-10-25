Москва, , 10:32 — REGNUM 27 октября в рамках проекта «КАРО.Арт» в киноцентре «Октябрь» в Москве состоится российская премьера немого фильма Ханса Карла Бреслауэра «Город без евреев» 1924 года. Фильм показывается в рамках XVI международного фестиваля современной музыки «Московский форум». Показ пройдет в сопровождении музыки Ольги Нойвирт, специально написанной для премьеры восстановленной версии фильма. Звуковую дорожку к киноленте исполнит ансамбль солистов «Студия новой музыки», дирижёр Игорь Дронов.

Постер фильма «Город без евреев» КАРО.Арт

Фильм основан на одноимённом романе-антиутопии Хуго Беттауэра 1922 года. Автор с иронией и леденящими душу подробностями описывал мифическое изгнание евреев из Вены, которое стало предсказанием реальных гонений евреев и событий Холокоста. Книга стала самым известным романом автора, произведение создавалась в условиях набиравшего силу антисемитизма, отозвавшись на него горькой сатирой.

Спустя несколько лет, в 1925 году, на писателя Хуго Беттауэра было совершено вооруженное нападение: рядовой член НСДАП, застрелил его прямо в редакции. Убийцу поместили в психиатрическую лечебницу, однако при поддержке национал-социалистов спустя всего полгода ему удалось из неё выбраться.

В 1923 году режиссёр-экспрессионист Ханс Бреслауэр приступил к её одноименной экранизации. Чтобы избежать междоусобиц, во время съёмок режиссёр изменил ряд деталей, в результате чего исчезли намеки на реальный мир. Например, в фильме произошла смена места действия: режиссёр превратил реальную Вену в вымышленную Утопию. Тем не менее во время показов фильм, не удалось избежать беспорядков, учиненных национал-социалистами.

Долгое время фильм считался утерянным. В 2015 году копию фильма на парижском блошином рынке нашел некий коллекционер. Понимая ценность своей находки, он отдал её в австрийский Национальный киноархив, где киноматериалы отреставрировали. Сегодня фильм признан одной из важнейших австрийских кинолент межвоенного периода и первым кинематографическим документом, направленным против антисемитизма.