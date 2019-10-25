Лондон, , 10:18 — REGNUM 24 октября в Лондоне открылся четвертый фестиваль азиатских фильмов London East Asia Film Festival (LEAFF). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, кинофестиваль проходит в культурном центре Лестер-сквер в период с 24 октября по 3 ноября.

Известно, что в этом году на лондонском фестивале будет представлено 60 картин из 11 стран Азии. Тема фильмов: кризис, хаос, выживание.

Отметим, что на фестивале будут показаны 22 южнокорейских фильма, среди которых «The House of Us» режиссера Юн Га Ын, «Божественная ярость» Ким Джу Хвана, «Деньги» (Money) Пак Ну Ри.

Известно, что на церемонии открытия фестиваля был показан фильм южнокорейского режиссёра Ли Сан Гына «Выход» (Exit).