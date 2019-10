Нью-Йорк, США, , 09:50 — REGNUM Актёр Джон Бернтал заявил, что он пока не готов отказаться от исполнения роли Фрэнка Касла. Об этом 25 октября сообщил портал We Got This Covered.

В беседе с журналистами Бернтал сказал, что он всегда будет выбирать проекты, которые подходят ему лучше всего, будет участвовать в тех, где есть хорошой написанный сценарий и где есть люди, с которыми актёр хочет работать. Он подчеркнул, что если всего этого не будет, то он не будет участвовать в них.

«Также я люблю Фрэнка. У меня действительно нет никакого желания прощаться с ним», — добавил Бернтал.

Напомним, Джон Бернтал снялся в роли Фрэнка Касла в сериале Marvel «Карателя» для потокового сервиса Netflix. В сентябре 2019 года ИА REGNUM сообщило: глава студии Кевин Файги хочет, чтобы актёр присоединился к её киновселенной.

