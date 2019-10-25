Железноводск, Ставропольский край, , 09:11 — REGNUM Ежегодный межрегиональный танцевальный фестиваль Five hills dance состоится 27 октября в городе-курорте Железноводске в Ставропольском крае. Мероприятие соберет ярких исполнителей современных танцев со всей России, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе администрации города.

По предварительным данным, в фестивале примут участие свыше 300 человек. Танцоры покажут свое мастерство в современных, народных, эстрадных танцах, а также в стиле Contemporary, Jazz и Modern.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября, в рамках празднования Дня народного единства, в Железноводске состоится праздник «Железное объедение».

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