Сеул, , 08:39 — REGNUM В столице Германии пройдет фестиваль южнокорейского независимого кино. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского культурного центра.

По их словам, показ восьми фильмов (шесть независимых фильмов и два документальных) будут показаны в кинотеатре Babylon в период с 31 октября по 5 ноября.

Известно, что на церемонии открытия фестиваля будет представлена картина режиссёра Хан Га Рам «Наше тело» (Our Body). Он также примет участие во встрече со зрителями.

Стоит отметить, что в течение фестиваля будут показаны работы Ли Ок Сопа («Maggie»), Ким Бо Ра («House of Hummingbird»), Чха Сон Дока («Youngju»), Ан Чжу Ёна («A Boy and Sungreen»), Ким Со Юн («Let Us Meet Now»), Кан Сан У («Kim-Gun») и Чон Да Уна («The Sea of Itami Jun»).