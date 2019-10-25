Мапуту, , 08:05 — REGNUM Неделя китайского кино стартовала в городе Мапуту, столице Мозамбика, с фильмов «Счастье» и «Охота на монстра», сообщает 24 октября агентство Синьхуа.

На церемонии открытия выступил посол Китая в Мозамбике Су Цзянь. Он выразил надежду, что китайское кино, продублированное на португальский язык, поможет гражданам Мозамбика лучше понять и узнать культуру Китая, а также наладить культурный обмен между странами.

Отметим, что власти Мозамбика продвигают политику продвижения культурных и творческих сфер, включая принятие новых законов. Правительственные чиновники, студенты, представители общественности и граждане Китая, находящиеся в Мозамбике, прияли участие в церемонии открытия фестиваля.