Ульяновск, , 07:48 — REGNUM В Ульяновске сегодня, 25 октября, открывается первый конкурс хореографических коллективов «Симбирские выкрутасы-2019». В нём примут участие коллективы из пяти регионов — Татарии, Чувашии, Башкирии, Марий Эл, Мордовии и Ульяновской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Всего в фестивале ожидается участие 50 коллективов. 25 октября пройдёт конкурсный смотр участников и круглый сто» с заслуженным деятелем искусств России, народным артистом Марий Эл, лауреатом Государственных премий Михаилом Мурашко. Он также является председателем жюри конкурса.

26 октября пройдут мастер-классы от членов жюри по лексике русского и казачьего танца, танцевальному марафону, уличным направлениям хореографического искусства. Завершится фестиваль гала-концертом победителей и участников «Симбирских выкрутасов — 2019».

За право быть лучшим будут биться коллективы из пяти регионов Поволжья — из Татарии, Чувашии, Башкирии, Марий Эл, Мордовии и Ульяновской области. В конкурсе примут участие самодеятельные коллективы, детские ансамбли и ансамбли организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций культуры.

Отметим, что в состав жюри также вошли деятели культуры из Краснодара, Москвы, Самары.