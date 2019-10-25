Новосибирск, , 03:55 — REGNUM Первая школьная картинная галерея на территории Новосибирска открылась в средней общеобразовательной школе № 213 «Открытие», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На выставке представлены репродукции картин мастеров мировой живописи: Густава Климта, Питера Брейгеля (Старшего), Эдуарда Мане, Альбрехта Дюрера, Тициана Вечеллио, Винсента Виллема Ван Гога, Яна Вермеера.

Инициатором появления галереи выступила сама школа. Идею поддержали департамент образования и департамент культуры спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. Курировать деятельность галереи будут сотрудники Сибирской мемориальной картинной галереи «Великая Отечественная война 1941 — 1945 годов».