Лос-Анджелес, США, , 22:55 — REGNUM Netflix выпустит реалити-шоу о музыкальной группе британской певицы Charlie XCX «Nasty Cherry». Новое шоу будет называться «I'm with the Band: Nasty Cherry», премьера которого запланирована на 15 ноября 2019 года.

Шоу расскажет о музыкальном коллективе, в состав которого входят четыре девушки. Сама певица выступает в группе в качестве наставницы и менеджера.

По информации российского новостного агентства InterMedia, всего выйдет шесть серий о закулисной жизни музыкантов.

«Моя идея том, чтобы сделать их самой большой группой в мире, группой, которую я бы хотела слушать и вдохновляться в свои 15 лет», — говорит британская певица.