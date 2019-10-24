Москва, , 22:52 — REGNUM 25 октября в московской Библиотеке №129 «Медиацентр на Братиславской» пройдет лекция писателя Ольги Каменской «Психология в литературе» (на примере книги «Бойцовский клуб» Чака Паланика). Об этом сообщает портал Библиотеки Москвы.

Цитата из к/ф «Бойцовский клуб». реж Дэвид Финчер. 1999. США, Германия

В ходе лекции будут проанализированы основные принципы устройства психики по Зигмунду Фрейду, особенности воплощения шизофрении в романе «Бойцовский клуб» и то как метаморфозы главного героя способны повлиять на читателя.

Ольга Каменская — современная российская писательница. Ее главный роман «Целься в звезды» посвящен вопросам счастья в жизни современных городских обывателей.