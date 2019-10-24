Лондон, , 21:58 — REGNUM Галерея Tate выпустила на своем Ютуб-канале видео о творчестве Кита Харинга. Видео основано на дневниках художника. Об этом сообщает официальный канал галереи на Ютубе.

Кит Шаринг работал в Нью-Йорке в сфере альтернативного искусства. Занимался настенной живописью в жанре свободной фигуративности. Первая персональная выставка Кита Харинга была организована в Нью-Йорке в 1982. Участвовал в 7-м документе, биеннале в Сан-Паулу и других крупных международных выставках.

На видео так же рассказывается о том, что Кит Харинг был открытым геем. В своих работах он разворачивал активную агитационную работу против замалчивания проблем больных СПИДом. И по сей день Кит Харинг остаётся самым известным и наиболее активным художником — борцом против СПИДа.