Лос-Анджелес, США, , 21:09 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса BET объявило о том, что состоялась премьера сериала «Сеструхи». Комедия повествует о четырех сестрах, которые работают в разных сферах общественной жизни: от адвоката и банковского сотрудника до работницы аэропорта. Несмотря на это, они держатся вместе и помогают друг другу решать проблемы в их личной жизни.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили КейДжей Смит, известная по «В Филадельфии всегда солнечно», «Озарк», «Фостеры» и «Конан», Эбони Обсидиан, знакомая зрителям по картинам «Мастер на все руки» и «Если бы Бил-стрит могла бы заговорить», Одри Уилльямс, снявшаяся в «Коробка Кай» и «Гринлиф», а также Нови Браун и Мигнон Вон.

В качестве шоураннера выступил Тайлер Перри, подаривший миру картины «Клуб одиноких мам», «Семейный консультант», «Возлюби ближнего своего», «Хорошие поступки», «Знакомство с Браунами» и «Дневник безумной черной женщины».