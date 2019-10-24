Нью-Йорк, США, , 20:49 — REGNUM 23 октября 2019 года американская поп-певица Селена Гомес выпустила песню и клип «Lose You to Love Me», который был снят на камеру iPhone. Он был снят в черно-белых тонах, певица находится перед камерой, словно находится перед окошком исповедальни, как бы раскрывая свою душу перед зрителем.

«Эта песня была вдохновлена многими вещами, которые произошли в моей жизни с момента выпуска моего последнего альбома. Путь к самосознанию обычно оставляет шрамы в жизни человека. Я хочу, чтобы люди чувствовали надежду и знали, что в результате найдут более сильную версию себя», — говорит исполнительница. Ее поклонники не сомневаются, что эта композиция посвящена Джастину Биберу, с которым она пережила болезненное расставание.

По информации российского новостного агентства InterMedia, последний альбом Гомес «Revival» вышел в 2015 году.

В начале 2019 года Селена выпустила хит с Бенни Бланко «I Can’t Get Enough».