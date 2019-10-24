Лос-Анджелес, США, , 20:42 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что к актерскому составу сериала «Космические войска» присоединились Ноа Эммерих, получивший признание благодаря «Шоу Трумана», «За гранью», «Воин», «Ходячие мертвецы» и «Белый воротничок», Фред Уиллард, сыгравший в «Третий акт», «Звездные врата», «Американская семейка» и «Сообщество», и Джессика Ст. Клэр, известная по «Компьютерщики», «Жизнь как она есть», «Простые сложности», «Худшая неделя моей жизни» и «Дурман». Ноа Эммерих исполнит роль главного антагониста и бывшего начальника одного из ключевых персонажей сериала.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, в центре сюжета комедии находится группа специалистов, которым было поручено сформировать подразделения абсолютно нового вида вооруженных сил: космических войск. Попав в непривычную обстановку, бывшие военные периодически обнаруживают себя в совершенно нелепых ситуациях.

В качестве шоураннеров выступили известный актер и обладатель премии «Золотой Глобус» Стив Карелл, знакомый зрителям по «Офис», «Маленькая мисс Счастье», «Игра на понижение», «Красивый мальчик» и «Дорога, дорога домой», и Грег Дэниелс, подаривший миру «Парки и зоны отдыха», «Симпсоны», «Сайнфелд», «Давай знакомиться» и «Помощник американских адвокатов». Команду исполнительных продюсеров возглавил Ховард Клейн, участвовавший в создании картин «Заряженное оружие 1», «Карнавал», «Проект Минди» и «Джессика Джонс».