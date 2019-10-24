24 октября 2019 | Время чтения 2 мин

И это только малая часть сокровищ королевы. Ее долгая эпоха дала много больше настоящих поэтов.

Андрей Мартынов, , 20:38 — REGNUM



Александр Лукьянов (сост., пер., предисл.). Истинная сущность любви: Английская поэзия эпохи королевы Виктории. М.: Водолей, 2019

Александр Лукьянов (сост., пер., предисл.). Истинная сущность любви: Английская поэзия эпохи королевы Виктории. М.: Водолей, 2019

На первый взгляд кажется, что сборник, объединивший 57 поэтов, составлен по формальному признаку, не связанному напрямую с литературой. Просто в большей или меньшей степени творчество всех его участников пришлось на годы правления королевы Виктории (1837 — 1901). А ведь за это время сменилось несколько литературных школ и направлений. Насколько уместно собирать под одной обложкой таких поэтов «озерной школы», как Уильям Вордсворт и Сэмюэль Кольридж, или представителя романтизма Джорджа Байрона, с одной стороны, и прерафаэлитов Ричарда Диксона, Джерарда Хопкинса или поклонника эстетизма Оскара Уайльда?

Писатель и переводчик Александр Лукьянов (Сергиев Посад) считает, что общим для поэзии, которую мы называем викторианской, было то, что она «развивалась в контексте романтизма (…) хотя викторианская поэтика в дальнейшем отошла от романтизма». Думается, не менее важным была и преемственность стихотворцев, как с предыдущими, так и последующими литературными эпохами. Поэтому сборник открывается переводом из Уильяма Блейка, который был старшим современником Виктории, но не дожил десяти лет до ее коронации.

В сборник вошли переводы мало известных поэтов, например, сестры основателя братства прерафаэлитов Данте Габриэль Россетти Кристины, которая в стихотворении «Когда умру, любимый» признавалась:

Также приведена подборка стихов Альфреда Дугласа (Бози), друга Уайльда и Бернарда Шоу, который считал сэра Альфреда гениальным поэтом.

Из других литераторов интересны переводы «озерника» Роберта Саути, который, впрочем, отрицал свою принадлежность к школе Вордсворта и Кольриджа, романтиков Уолтера Лэндора и Вальтера Скотта, который больше знаком отечественному читателю как исторический романист, и членов другой, также не очень знакомой группы «парнасцев» Остина Добсона и Роберта Бриджеса.

И это только малая часть сокровищ королевы. Ее долгая эпоха дала много больше настоящих поэтов.

Издание предоставлено книжным магазином «Циолковский»