Париж, , 19:55 — REGNUM Китайская компания HTC воссоздала «Мону Лизу» Леонардо да Винчи в 3D в рамках проекта Mona Lisa: Beyond the Glass.Об этом 24 октября сообщил портал Engadget.

Сегодня, 24 октября 2019 года в Лувре открылась крупнейшая выставка работ да Винчи. Идея принадлежит французской VR-студии Emissive, она состоит в том, чтобы научить пользователей лучше рисовать и изучить историю создания Моны Лизы. HTC разместила на территории выставки специальный павильон с 11 гарнитурами Vive Cosmos.

Представитель Лувра Доминик де Фон-Ре сообщил, что музей впервые использует такой инструмент как виртуальная реальность для демонстрации произведений искусств посетителям выставок.

Компания HTC представила свою беспроводную гарнитуру виртуальной реальности в январе 2019 года на выставке CES 2019. Устройство оборудовано четырьмя камерами, которые позволяют также использовать технологию дополненной реальности.

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