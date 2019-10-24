Тегеран, , 19:57 — REGNUM 23 октября иранский документальный фильм «Исход» режиссера Бахмана Киаростами получил специальную награду жюри на 30-м Новоорлеанском кинофестивале. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Документальный фильм посвящен мигрантам из Афганистана, которые хотят вернуться домой, однако не могут решить проблемы на ирано-афганской границе. «Исход» рассказывает о жизни, трудовых буднях рабочих и их семейной жизни.

Бахман Киаростами рассказал, что на создание «Исхода» его вдохновил отец — легендарный режиссер Аббас Киаростами. «Фильм является одним из домашних заданий, полученных от покойного отца», — отметил режиссер.