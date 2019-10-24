Нью-Йорк, США, , 19:36 — REGNUM Компания Netflix выпустила финальный трейлер предстоящего фильма «Король» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном. Ролик был опубликован 24 октября на YouTube-канале потокового сервиса.

Картина снята по мотивам исторических хроник Уильяма Шекспира. Тимоти Шаломе исполнит роль Генриха V, Джоэл Эдгертон сыграет Фальстафа, а Роберт Паттинсон — дофина Людовика. Снял фильм режиссёр Дэвид Мишо, он также работал над созданием сценария вместе с Эдгертоном.

Производство картины началось в 2015 году, съёмки закончились в августе 2018-го. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел трейлер хоррора «Оленьи рога» от режиссёра «Недругов»