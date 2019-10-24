Москва, , 18:27 — REGNUM Музей «Гараж» и онлайн-платформа Readymag запустили сайт «Символы оттепели: архитектура советского досуга», посвященный трем недооцененным модернистским зданиям Москвы. Об этом сообщает портал АРТГИД.

Сайт посвящен трем памятникам архитектуры: Палеонтологическому музею, Центральному дому художника и бывшему кафе «Времена года», в здании которого сейчас располагается сам музей «Гараж». Авторы проекта — историки архитектуры и кураторы Анна Броновицкая и Николай Малинин и художник, фотограф архитектуры Юрий Пальмин.

Сайт создан на основе путеводителя «Москва: архитектура советского модернизма. 1955−1991», выпущенного музеем «Гараж» в 2016 году, и приурочен к переизданию книги на английском языке. На основе этого издания команда Readymag сверстала иллюстрированные лонгриды, в которых посредством анимации, типографики и верстки воссоздается эстетика советского модернизма.