Лос-Анджелес, США, , 18:22 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании FX объявило о том, что к актерскому составу мини-сериала «Миссис Америка» присоединилась Оливия Скривен, получившая признание благодаря «Быть Эрикой», «В надежде на спасение» и «Зов крови». Актриса выступит в роли дочери главной героини картины. Политическая драма разворачивается в 1970-х годах и повествует историю принятия поправки к конституции США, уравнивающей женщин в правах с мужчинами. Процесс осложнился тем, что активистка по имени Филлис Шлефли сумела запустить серьезный общественный протест против принятия законопроекта.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили двукратный лауреат премии «Оскар» Кейт Бланшет, известная по «Вавилон», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Талантливый мистер Рипли», «Елизавета» и «Авиатор», двукратная обладательница премии телеканала MTV Элизабет Бэнкс, знакомая зрителям по картинам «Три дня на побег», «Голодные игры», «Люди как мы» и «Клиника», Узо Адуба, снявшаяся в «Оранжевый — хит сезона» и «Голубая кровь», обладательница кубка Вольпи Роуз Брин, сыгравшая в «Казанова», «Адам» и «Одержимость», и Кэйли Картер.

В качестве шоураннера выступил Дави Уоллер, подаривший миру сериалы «Отчаянные домохозяйки» и «Остановись и гори». Команду исполнительных продюсеров возглавили лауреат премии «Оскар» Джеймс В. Скотчдопоул, участвовавший в создании картин «Бердмен», «Враг государства», «Шпионские игры» и «Джанго освобожденный», и Мика Графт, благодаря которому свет увидел сериал «Тайный круг». Режиссерами стали Анна Боден, Райан Флек и Амма Асанте.