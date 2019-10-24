Лондон, , 18:21 — REGNUM В знаменитой лондонской галере Tate Modern открылась масштабная выставка известного южнокорейского художника Нам Джун Пайка. Об этом сообщает портал Artfragment.

На выставке собрано беспрецедентно много работ южнокорейского художника — более 200 экспонатов. «Как коллаж вытеснил живопись, так электронно-лучевая трубка вытеснит холст», — считает художник. Его творчество посвящено темам времени и памяти, природы искусства и сути сенсорного опыта. В 1965 году Пайкпредставил ныне культовую работу «Moon is the oldest TV»: ыыстроенные в ряд 12 телевизоров транслировали одну из фаз луны. Таким образом, художник хотел донести идею вечного порядка вещей: смотреть на телевизор — то же, что смотреть на огонь или луну.

Еще одно нашумевшее произведение мастера — во время одного из перформансов художник опрокидывал пианино. Инструмент возвращали на место, а Пайк сваливал его повторно — и так бесчисленное количество раз. Для музыковеда с блестящим образованием это был глубоко символический жест и разрушение стереотипного образа классического музыканта.

Выставка продлится до 9 февраля 2020 года.