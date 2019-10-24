Белград, , 18:11 — REGNUM С 20 по 27 октября в столице Сербии проходит 64-я Международная Белградская книжная ярмарка. Россия является одним из самых крупных ее участников. Об этом сообщает официальный сайт Белградской книжной ярмарки.

Российский раздел представил на ярмарке более 600 русскоязычных печатных изданий. Критики выделяют изданную специально к мероприятию книгу «Россия и Сербия на поворотах судьбы», рассказывающая о непростой судьбе взаимоотношений двух стран.

Международная Белградская книжная ярмарка является одним из старейших и наиболее важных литературных событий в регионе. Его основная цель — дать возможность издателям, авторам, продавцам книг, библиотекарям, распространителям книг, мультимедийным компаниям и другим участникам устанавливать контакты и обмениваться опытом.