Париж, 24 октября 2019, 17:27 — REGNUM Самая дорогая картина в мире «Спаситель мира» за $450 млн может приехать в Лувр на выставку-блокбастер Леонардо да Винчи. Об этом сообщает портал The Art Newspapper.

Леонардо да Винчи. Спаситель мира. Ок. 1499
Леонардо да Винчи. Спаситель мира. Ок. 1499

Как сообщает музей, для выставки заказали два каталога: один с картиной «Спаситель мира», а второй — без. Связано это с тем, что картина может не успеть к открытию выставки из-за логистических сложностей между Лувром и Саудовской Аравией, министерство культуры которой официально является владельцем произведения.

Для выставления работы Лувр внесет залог в размере 800 миллионов евро, покрывающих расходы на транспортировку и содержание картины для выставки, а также страховку. Допускается, что Лувр представит картину, даже если она приедет после официального открытия выставки. Сама выставка продлится до 24 февраля 2020 года.