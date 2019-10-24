Канберра, , 17:21 — REGNUM Лауреатом премии премьер-министра, главной литературной награды в Австралии, стала писательница Гейл Джонс с романом «Смерть Ноя Гласса». Об этом сообщает The Guardian.

Сюжет романа «Смерть Ноя Гласса» выстроен вокруг истории искусствоведа, его сына-художника и его дочери-философа Эви. Персонажи отправляются в путешествие по Европе с целью лучше понять друг друга.

Гейл Джонс как победительница в номинации «Художественный роман» получит 80 тысяч долларов. Писателям, победившим в других номинациях — историческое исследование, поэзия, детская книга, — достанется по 50 тысяч долларов. Премия премьер-министра вручается в Австралии ежегодно с 2007 года.