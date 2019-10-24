Нью-Йорк, США, , 17:14 — REGNUM 28 ноября воздушный шар «Любовь летит к небу» самой дорогой ныне живущей художницы Яёи Кусамы взлетит над Нью-Йорком в рамках ежегодного парада Macy’s в День Благодарения. Об этом сообщает портал ArtNEWS.

Работа выполнена в абсолютно узнаваемом духе Кусамы: повторяющиеся горошины на красном фоне и довольно яркая, но притягательная художественная экспрессия. Вокруг этого парада и универмага Macy’s на 34-й улице вращается сюжет популярного рождественского фильма «Чудо на 34-улице».

Мacy’s — одна из крупнейших и старейших сетей розничной торговли в США. Macy’s известен как магазин, определивший дату Дня Благодарения, отмечающегося в Нью-Йорке каждый год в четвертый четверг ноября: начиная с 1924 года в этот день в Нью-Йорке проходит Macy's Thanksgiving Day Parade.