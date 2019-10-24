Москва, , 17:10 — REGNUM 23 октября стартовало онлайн-голосование за столицу «Тотального диктанта» в 2020 году. Об этом сообщает Российская газета.

В текущем сезоне в число претендентов на статус «грамотной столицы» вошли Вологда, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Краснодар, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Тамбов, Челябинск и Нукус (Узбекистан). Обязательным условием для участия в отборе является проведения в городе акции «Тотальный диктант».

Короткий список городов-финалистов будет известен 11 ноября. Победитель же определится 1 февраля. Голосование доступно на сайте totaldict.ru.