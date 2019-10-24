Ашхабад, 24 октября 2019, 17:03 — REGNUM В туркмено-российской школе в столице Туркмении прошла торжественная церемония открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину, передает Turkmenistan.ru.
Отмечается, что автор скульптуры Нурмухаммед Атаев изобразил великого русского поэта прогуливающимся в глубокой задумчивости — находящимся в творческом поиске.
Участие в церемонии открытия приняли российские дипломаты, учителя и ученики туркмено-российской школы.
Дети прочли стихи Пушкина, а первый секретарь посольства России Евгений Белоглазов от лица российского диппредставительства поблагодарил Нурмухаммеда Атаева за подаренный учебному заведению памятник.