Ашхабад, , 17:03 — REGNUM В туркмено-российской школе в столице Туркмении прошла торжественная церемония открытия памятника Александру Сергеевичу Пушкину, передает Turkmenistan.ru.

Отмечается, что автор скульптуры Нурмухаммед Атаев изобразил великого русского поэта прогуливающимся в глубокой задумчивости — находящимся в творческом поиске.

Участие в церемонии открытия приняли российские дипломаты, учителя и ученики туркмено-российской школы.

Дети прочли стихи Пушкина, а первый секретарь посольства России Евгений Белоглазов от лица российского диппредставительства поблагодарил Нурмухаммеда Атаева за подаренный учебному заведению памятник.