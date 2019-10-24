Лос-Анджелес, США, , 16:28 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании Disney+ объявило о том, что к актерскому составу сериала «С любовью, Саймон» присоединилась София Буш, получившая признание благодаря «Маршалл», «Король вечеринок», «Полиция Чикаго», «Части тела» и «Закон и порядок. Специальный корпус». Актриса исполнит роль очаровательной владелицы благотворительного фонда, которая, тем не менее, может быть жесткой, когда это необходимо. Социальная драма повествует о школьнике по имени Саймон, скрывающем большой секрет. Когда тайну открывает один из учеников, Мартин, он предлагает главному герою сделку: в обмен на молчание Саймон должен помочь ему в ухаживании за юной красавицей.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладатель премии телеканала MTV Ник Робинсон, известный по «Мелисса и Джоуи», «Подпольная империя», «Мир юрского периода», «Короли лета» и «Сын Америки», лауреат премии «Золотой глобус» Дженнифер Гарнер, знакомая зрителям по картинам «Далласский клуб покупателей», «Джуно», «Королевство» и «Странная жизнь Тимоти Грина», Кэтрин Лэнгфорд, снявшаяся в «13 причин почему» и «Дочь», Джош Дюамель, сыгравший в «Планете-океан», «Жизнь, как она есть» и «Трансформерах», и Александра Шипп.

В качестве шоураннеров выступили Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, подарившие миру «Дедушку поневоле» и «Соседей». Команду исполнительных продюсеров возглавили Марти Бауэн, участвовавший в создании картин «Виноваты звезды», «Дальняя дорога», «Дорогой Джон» и «Мистер Мерседес», и Вик Годфри, благодаря которому свет увидел сериал «Реванш». Работу над сценарием вела Элизабет Бергер. Режиссером стал Дж. Грег Берланти.