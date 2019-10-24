Киев, , 16:26 — REGNUM 22 октября 2019 года группа «Бумбокс» выпустила клип на песню «ДШ» из последнего альбома «Тайный код Рубикон». Исполнители напоминают зрителю о настоящих жизненных приоритетах и о том, как человек становится врагом самому себе.

«Главный герой встречается со своим страхом: потерять самое важное. Как и все мы он стоит перед выбором между долгом и совестью», — говорит фронтмен группы Андрей Хлывнюк. Артисты отмечают, что человек должен постоянно себе напоминать о своих истинных приоритетах.

По информации российского новостного агентства InterMedia, режиссер Станислав Гуренко отметил, что этот клип стал самым сложным за всю историю сотрудничества с коллективом.

«На начальном этапе мы переписали четыре разных сценария, но все они не устраивали нас до конца. Все было на своих местах, но посыл трека оставался где-то за пределами нашего восприятия. Ситуация разрешилась неожиданно, когда Андрей предложил свой сценарий», — объясняет процесс работы над роликом режиссер.