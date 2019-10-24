Лондон, , 16:24 — REGNUM Жюри конкурса смешных снимков животных Comedy Wildlife Photography Awards 2019 объявило финалистов. Об этом сообщает портал INTERIOR.RU.

Отмеченные наградами фотографии 40 авторов из разных стран мира служат, по мнению устроителей, двойной цели. С одной стороны, вызывают интерес у самой широкой публики; с другой — они передают, самым беззаботным способом, послание о сохранении флоры и фауны, биоразнообразия и об устойчивом развитии.

Награды Comedy Wildlife Photography Awards поощряют людей становиться «защитниками природы», делать ответственные покупки и ограничивать потребление воды в домашних условиях.