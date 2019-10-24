Санкт-Петербург, , 16:19 — REGNUM 24 октября в петербургском Государственном музее истории религии открылась книжная выставка «Почитание книжное. Личные библиотеки российских сословий». Об этом сообщает сайт Министерства культуры РФ.

Основу экспозиции составили редкие книжные издания из фондов Научной библиотеки Музея истории религии. Каждая из представленных на выставке книг отсылает к жизни того или иного российского сословия: дворяне, духовенство, интеллигенция, купечество, крестьяне и солдаты.

Предложенные вниманию зрителей книги отмечены знаком владельца. В зависимости от социального статуса владельца, знаком принадлежности могли быть — экслибрис, автограф, монограмма, дарственные и владельческие надписи, пометки в тексте.