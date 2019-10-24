Лос-Анджелес, США, , 16:08 — REGNUM В сеть выложили новую информацию о крестражах Волан-де-Морта из фильмов «Гарри Поттер» по книгам известной серии писательницы Джоан Роулинг. Об этом 24 октября сообщил портал Digital Spy.

https://www.instagram.com/p/B3e3-ZLjbew/

Издание отмечает, что, возможно, фанаты не заметили некоторые моменты в фильмах, а также не увидели публикацию, которая была сделана некоторое время назад на странице Wizarding World в Instagram.

Её администрация спросила подписчиков, знают ли они о том, что в картинах о Гарри Поттере одежды Волан-де-Морта теряли цвет каждый раз, когда разрушался очередной крестраж. Таким образом создатели картин хотели создать впечатление, что главный антагонист «медленно угасал».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что самый первый экземпляр книги «Гарри Поттер и философский камень» будет продан на аукционе. Отмечалось, что всё это время (с 1997 года) он находился в закрытом сейфе. Стартовая цена составит 25−30 тыс. фунтов стерлингов ($32−39 тыс.).

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