Лос-Анджелес, США, , 15:51 — REGNUM Педро Паскаль, известный зрителям по сериалу «Игра престолов», сыграет злодея в предстоящем кинокомиксе «Чудо-женщина 1984». Об этом 24 октября сообщило издание Digital Spy со ссылкой на режиссёра картины Пэтти Дженкинс.

https://twitter.com/PattyJenks/status/1187277665285365760

Кинематографист подтвердила информацию о том, что актёр испонит роль безжалостного бизнесмена Максвелла Лорда, обладающего цепким умом и недюжинными аналитическими способностями. Дженсинс разместила на своей Twitter-странице изображение Лорда из комиксов, отметив в публикации Педро Паскаля и написав: «Ну, привет… Макс».

Премьера фильма «Чудо-женщина 1984» в США запланирована на 4 июня 2020 года. Если не произойдёт изменений в графике показов, на экраны российских кинотеатров она выйдет 5 июня. В фильме также снимаются Крис Пайн, Галь Гадот,Кристен Уиг иЛинда Картер.

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