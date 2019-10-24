Нью-Йорк, США, , 15:40 — REGNUM Компания Netflix сообщила, что «Путь: Во все тяжкие. Фильм» за первую неделю после премьеры посмотрели рекордное количество зрителей. Об этом 24 октября сообщила официальная страница потокового сервиса в Twitter.

Согласно опубликованной информации в первые семь дней после релиза картину с участием Аарона Пола посмотрели более 25,73 млн семей. Впрочем, издание отмечает: несмотря на то, что цифры «Путь: Во все тяжкие. Фильм» впечатляют, всё же они не самые лучшие для потокового гиганта, поскольку ранее картину «Загадочное убийство» Кайла Невачека с Адамом Сэндлером и Дженнифе Энистон в первые три дня после публикации посмотрели более 30 млн семей.

«Путь: Во все тяжкие. Фильм» является продолжением популярного сериала «Во все тяжкие» про изготовителей наркотиков, финальный эпизод которого Netflix показал в сентябре 2013 года. Всего было выпущено пять сезонов шоу, главные роли в котором исполнили Аарон Пол и Брайан Крэнстон.

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