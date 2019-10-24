Москва, , 14:52 — REGNUM 25 октября 2019 года на площадке московского «Башмет-центра» в рамках XIX Международного фестиваля ArsLonga пройдет концерт «Юные таланты России», на котором выступят одаренные дети из шести регионов нашей страны.

В рамках данного фестиваля в Москву приедут участники культурно-образовательного проекта «Класс от маэстро», который организуется фондом «Искусство, наука и спорт».

По информации российского новостного портала Culture.ru, на сцене выступят молодые дарования из Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Оренбургской и Ярославской областей, которые исполнят произведения великих композиторов.

В рамках этого мероприятия также выступят лауреаты конкурса «Гран-при Золотые таланты — 2018», их выступление пройдет 2 ноября. 16 ноября на сцене «Зарядья» сыграют лауреаты Международного конкурса П. И. Чайковского под руководством руководителя фестиваля Ивана Рудина сыграют произведения величайшего русского композитора Сергея Рахманинова.