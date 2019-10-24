Сеул, , 14:53 — REGNUM С 25 сентября по 9 октября в Южной Корее прошла неделя искусства Korea Art Week. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей фонда Korea Arts Management Service.

Согласно опубликованным данным, в неделе искусств приняли участие 646 тыс. человек, что на 32% больше по сравнению с прошлым годом.

Известно, что в 2016 году данное мероприятие посетили 230 тыс. человек, в 2017 году — около 300 тыс. человек, в 2018 году — 490 тыс. человек.

«Мы зафиксировали рекордное количество посетителей несмотря на серию тайфунов и случаи заражения африканской чумой свиней, — отметили в фонде. — Увеличение числа посетителей и участников показывает, что неделя искусств, которая может перерасти в фестиваль, нравится все большему числу людей».

В 2019 году в рамках Korea Art Week — прошли различные выставки, ночные экскурсии и арт ярмарки.