Москва, , 14:41 — REGNUM 24 октября в российский прокат вышла легендарная драма «Побег из Шоушенка» с Тимом Роббинсом и Морганом Фриманом в главных ролях, ее выход приурочен к 25-летию создания картины. Об этом на своём сайте пишет компания-кинопрокатчик «Иноекино».

Компания утверждает, что «Побег из Шоушенка» выходит в широкий прокат на российском рынке в первый раз, фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами.

Дебютная картина Фрэнка Дарабонта не имела большого успеха в прокате в 1994 году, ее затмили «Криминальное чтиво» и «Форрест Гамп», однако приобрела большую популярность у зрителей видеосалонов, а также на телевидении. В итоге «Побег из Шоушенка» возглавляет рейтинги IMDB и КиноПоиска, а американский писатель Стивен Кинг признавал, что это лучшая из экранизаций его произведений.